Погода на выходные в Туле 19 и 20 декабря Фото: Алексей ФОКИН

В ближайшие выходные, 19 и 20 декабря, в областной столице ожидается по-настоящему зимняя и снежная погода. В среднем температура воздуха будет около -3 градусов, а вечером будет оставаться такой же.

Так, в субботу, 19 декабря, днем ожидается -3 градуса и днем и вечером. Весь день будет идти снег. Ветер будет умеренный юго-восточный, а атмосферное давление будет выше нормы - 752 мм.рт.ст.

В воскресенье, 20 декабря, столбик термометра опустится до -3 градусов, ожидается небольшой снег. Ветер будет умеренный юго-восточный, а атмосферное давление будет значительно выше нормы - 756 мм.рт.ст.