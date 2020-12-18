В Тульской области взыскали с бывшего сотрудника полиции 280 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области взыскали с мужчины в пользу государства 280 тысяч рублей. Как сообщает прокуратура региона, в декабре 2018 года бывшего сотрудника полиции осудили за получение взятки. Денежное вознаграждение в 280 000 рублей он получил за то, чтобы не задерживать преступника. По поводу этой противозаконной деятельности было возбуждено уголовное дело, по итогам которого в пользу государства с бывшего сотрудника полиции взыскали сумму его взятки. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.