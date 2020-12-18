В Тульской области буксируемый Renault Logan смертельно столкнулся с "ВАЗом" Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 17 декабря, в городе Алексин на 27-ом километре автодороги «Тула – Алексин» произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить два автомобиля: Renault Logan и «ВАЗ 21074».

Произошло все в 17:20 по мск. Так, 34-летний водитель «Камаза», буксировал Renault Logan, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Так, во время буксировки иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗом», за рулем которого был 59-летний мужчина.