За удар приятеля по голове туляк отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

В Заокском районе Тульской области мужчина по пьянке стукнул приятеля по голове. Теперь он надолго отправится в тюрьму.

В ходе судебного следствия было установлено, что в июле 2020 года ранее судимый 35-летний житель Заокского района выпивал с приятелем, поссорился с ним и ударил его по голове деревянным бруском. Пострадавший получил тяжелые травмы.

За это суд приговорил мужчину к 6,5 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.