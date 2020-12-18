В Тульской области 56-летняя женщина потеряла карту и лишилась 2 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области 56-летняя женщина потеряла карту и лишилась 2 000 рублей. Находкой воспользовался представитель цыганского этноса.

По предварительной информации, 56-летняя жительница Ефремова потеряла свою банковскую карту, после чего получила сообщение, что со счета списали более 2000 рублей. Женщина обратилась в полицию.

Сотрудники местного отдела МВД выяснили, где и как сняли деньги. Они также установили подозреваемого. Предположительно, такую кражу мог совершить представитель цыганского этноса. Его задержали и доставили в отделение. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства преступления.