В Тульской области стартовала масштабная вакцинация от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 18 декабря началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививки делают гражданам из групп риска вакциной «ЭпиВакКорона». Таких в регион поступило 1000 доз на 500 человек.

Вакцинация проходит в поликлинике городской больницы № 7 в Туле. Сейчас в этом медучреждении 200 доз «ЭпиВакКороны». По словам специалистов, данная прививка подходит для иммунизации жителей в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих хронических заболеваний. Всего будут сделаны две прививки с временным интервалом в 2-3 недели.

Иммунизацию проводят среди людей из группы риска - медработников, сотрудников образовательных учреждений и органов соцзащиты.

Напомним также, что ранее в область поступило 1300 доз вакцины «Спутник V». Иммунизация ей проходит сейчас в двух тульских и трех районных больницах. Уже привито 520 человек. Следующий этап – вакцинация всех желающих в начале 2021 года.