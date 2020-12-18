В Тульской области за 11 месяцев было совершено почти 12 000 преступлений Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за 11 месяцев уходящего года отмечается почти 12 тысяч преступлений, однако это на 103 меньше, чем за прошлый год.

Прокуратура региона также отмечает, что уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со 183 до 152 и разбойных нападений - с 47 до 41.

Теперь сотрудниками правоохранительных органов раскрывается 63,2% преступлений. Ранее – 61,2%. При этом, 2 610 обнаруженных преступлений было совершено в интернете.

Сокращается также количество нарушений закона в общественных местах - 3873, правда, они занимают почти треть от общего числа преступлений, а также изготовление фальшивых денег - с 212 до 180, и подростковая преступность.