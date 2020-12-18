Мужчина до смерти избил обидчика своего пасынка Фото: Алексей ФОКИН

Житель областной столицы пойдёт под суд за то, что умышленно причинил тяжкий вред здоровью человека, повлекшего смерть потерпевшего.

Так летом этого года между пасынком обвиняемого и другим мужчиной произошел конфликт, в ходе которого взрослый избил подростка. Отчим потерпевшего от ударов ребенка не смог оставить все безнаказанным и сначала позвонил обидчику, но решить ситуацию так и не получилось, поэтому он направился домой к будущему потерпевшему. Там между двумя мужчинами произошла ссора. Хозяин жилья, с целью напугать отчима, выстрелил из охотничьего ружья. В ответ же гость накинулся на него и до смерти избил.

В ходе предварительного следствия отчим частично признал свою вину. Сейчас он находится под стражей, а его дело рассматривается в суде. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.