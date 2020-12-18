В Тульской области обнаружили бесхозный газопровод Фото: Алексей ФОКИН

В Дубенском районе Тульской области обнаружили бесхозный газопровод. Это выяснила районная прокуратура в ходе проверки местной администрации.

Оказалось, что данный газопровод обеспечивал газом население, однако не был оформлен в муниципальную собственность, а это - нарушение требований закона. Для обеспечения бесперебойной работы газопровода и его обслуживания прокурор района обратился в суд, а главе администрации вынесли представление.

Суд данные требования удовлетворил. Теперь за тем, чтобы бесхозный газопровод все же вошел в муниципальную собственность, будет следить прокуратура Дубенского района.