Под Новый год в Туле распродадут имущество должников Фото: Алексей ФОКИН

29 декабря в Туле пройдут торги за имущество должников. На этот раз на аукционе будут представлены объекты имущества на сумму в 19 миллионов 916 тысяч рублей.

На выбор будут представлены: нежилое помещение, квартиры, зернохранилище, а также земельные участки. Торги пройдут на электронной площадке «ТЭК-Торг». ВРемя: 10:00 по мск.

Чтобы стать участником аукциона, необходимо заполнить заявку до 17:00 25 декабря и отправить ее в электронной форме на сайт электронной площадки. К письму необходимо прикрепить документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП).