18 декабря в Туле будет снежная и нулевая погода Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 18 декабря, синоптики обещают в Туле пасмурную и нулевую температуру, а также будет идти снег. Днем температура воздуха поднимется всего до 0 градусов и будут осадки в виде снега, а вечером опустится до -2…-1 градуса.

Ветер будет дуть умеренный северо-западный, со скоростью 2,3 м/с. Атмосферное давление выше нормы - 753 ММ.РТ.СТ.

В субботу, 19 декабря, в областной столице будет минусовая и снежная погода. Днем температура воздуха будет -3…-2 градуса, а снег будет в течение всего дня.