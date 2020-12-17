tvkultura.ru

В Тулу приедет Фекла Толстая. Главный редактор сайта tolstoy.ru и руководитель группы Tolstoy Digital посетит оружейную столицу 22 декабря.

Сообщается, что темой встречи будет классика в цифровую эпоху. Современные дети и и подростки все реже берутся за книги. Имея клиповое мышление, они пугаются большого объёма печатного текста.

Какие есть выходы из этой ситуации и что ждет дальше классическую литературу - обсудят на встрече с праправнучкой Льва Николаевича Толстого в Тульской областной научной библиотеке.