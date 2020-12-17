Под Тулой в жестком лобовом столкновении пострадали два человека Фото: Алексей ФОКИН

Под Тулой в лобовом столкновении пострадали два человека.

По предварительной информации, сегодня, 17 декабря около 12:40 под Тулой на 120-ом километре автодороги «Золотое кольцо» 35-летний мужчина, будучи за рулем ВАЗ 21099, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan, которым управлял 62-летний водитель.

В результате жесткого столкновения пострадали сам водитель «Жигулей» и 59-летняя пассажирка Renault. Их с различными травмами отвезли в больницу в карете скорой помощи.