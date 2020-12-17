Тульские заключенные снова могут получать посылки

В тульских колониях разрешили прием посылок Фото: Алексей ФОКИН

С 17 декабря 2020 все учреждения УФСИН России по Тульской области разрешили прием посылок для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в местах заключения.

Отмечается также, что переводы осужденных в другие учреждения, длительные и краткосрочные свидания по-прежнему остаются под запретом. Разрешены только передачи лекарственных средств и предметов медицинского назначения.

Ограничены и посещения представителями различных органов и организаций.