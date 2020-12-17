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18 декабря на десятках улиц Тулы отключат электричество

Публикуем список адресов
Елена Иргиз
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18 декабря на десятках улиц Тулы отключат электричество

18 декабря на десятках улиц Тулы отключат электричество

Завтра на десятках улиц Тулы отключат электричество из-за проведения монтажа проводов, обрезки деревьев и работ в подстанциях.

Так, с 9:00 до 16:00 света не будет в следующих домах:

Промышленный пр-зд, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

пр-т Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж;

ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13 ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114, 114-а;

ул. Демонстрации, 14-20 (чётн.);

ул. Лейтейзина, 12, 12-б, 12-в, 16;

ул. Ложевая, 1-26;

ул. Н. Руднева, 58, 60-а;

ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.);

ул. Оужейная, 25, 27, 27-а;

ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а;

ул. Революции, 14, 19, 23, 25, 33-а;

ул. Смидович, 14;

ул. Советская, 25, 27, 33, 31;

ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78-б;

ул. Ф. Энгельса, 6;

Щёкинское ш., 8, 4.

п. Лихвинка:

пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11;

2-й Лихвинский пос., 27-40.

Мясново:

ул. Санаторная, 7, 9; 11-й пр-зд, 70-а, 64-76 (чётн.), 61-71 (нечётн.);

Одоевское ш., 31, 33, 37, 21.

п. Скуратово:

ул. Киреевская, 9-29;

ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20;

п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18;

СНТ "Лотос";

СНТ-3 "УВД";

СНТ "Волна",

ул. Скуратовская, 89-в.