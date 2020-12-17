В Тульской области сотрудники полиции искали пропавшую школьницу Фото: Алексей ФОКИН

В Заокском районе со вчерашнего дня, с 16 декабря, велись поиски 13-летней школьницы. О потерявшемся ребенке в полицию сообщили ее родственники. Они сообщили, что девочка ушла из дома еще днем, сказав, что идет гулять. Однако домой она так и не вернулась, а телефон ребенка был недоступен.

Целую ночь полицейские обследовали скверы, чердаки и подвалы, территорию поселка и даже за его пределами. К счастью, уже на утро 17 декабря школьницу обнаружили на одной из улиц района. По предварительной информации, никакой угрозы ее жизни не было. Есть версия, что она была у одной из своих подруг.

Выясняются все детали произошедшего.