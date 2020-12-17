Двое тульских разбойников напали и ограбили мужчину на Красноармейском проспекте

Тульские полицейские задержали двух подозреваемых в разбое. Предположительно 20-летний злоумышленник и 18-летний соучастник признались в том, что напали на мужчину.

Так, жертвой разбоя стал 44-летний туляк. Злоумышленники напали на него поздним вечером на Красноармейском проспекте. Молодые люди избили мужчину, думая, что у него при себе есть деньги. Так они смогли отобрать у жертвы 1000 рублей, после чего скрылись.

Злоумышленников в скором времени нашли сотрудники полиции. Молодые люди признались в содеянном. На них завели уголовное дело.