В Тульской области сделают преграду для большегрузов Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области сделают преграду для большегрузов. Жители Веневского района жаловались, что тяжелые грузовики проезжают по дороге через Слободу Стрелецкую. В этом месте проезжая часть дороги и повороты узкие, поэтому при маневрах фуры и грузовики выезжают на полосу встречного движения, а это угроза безопасности других автомобилей. Водители же грузовиков таким образом сокращают дорогу.

По просьбам жителей в 2021 году на этом участке поставят знак «Ограничение максимальной скорости» для всего транспорта до 40 км/ч, установят искусственную неровность, а также весогабаритные рамки (ограничение по высоте) на въезде с автодороги Р-132 «Золотое кольцо» и на улице Свободной Венева.

Также на 163 километре федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо», на съезде в Стрелецкую Слободу, уже поставлен знак «Направление движения для грузовых автомобилей» в обоих направлениях, по которому большегрузам предписано проезжать только по федеральной дороге.