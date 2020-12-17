В Щекинском районе у женщины украли сумку в супермаркете Фото: Алексей ФОКИН

В Щекинском районе у женщины украли сумку в супермаркете. Полиция вычислила злоумышленника.

По предварительной информации, злоумышленник украл вещи из камеры хранения одного из сетевых супермаркетов. 44-летняя жительница Щекинского района оставила вещи буквально на 20 минут, и за это время у нее украли сумку с деньгами. Ущерб составил 27 000 рублей.

Полиция вычислила вероятного преступника. Им оказался 33-летний неработающий ранее судимый местный житель. Его задержали, сейчас ведется выяснение всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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