В Туле в ДТП пострадал грудной ребенок
Фото: материалы пресс-служб
В Туле в ДТП пострадал грудной ребенок. Авария случилось утром 16 декабря.
По предварительной информации, 16 декабря около 10:20 на улице Кауля столкнулись Opel Astra, за рулем которого была 24-летняя девушка, и Kia Sorento, которой управляла 50-летняя женщина.
В аварии пострадала водитель Opel и ее пассажиры - 57-летняя женщина и грудной ребенок - девочка 2020 года рождения. Им оказали медицинскую помощь.
В момент столкновения девочка была в детском кресле, поэтому получила незначительные травмы.