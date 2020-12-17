В Туле в ДТП пострадал грудной ребенок Фото: материалы пресс-служб

В Туле в ДТП пострадал грудной ребенок. Авария случилось утром 16 декабря.

По предварительной информации, 16 декабря около 10:20 на улице Кауля столкнулись Opel Astra, за рулем которого была 24-летняя девушка, и Kia Sorento, которой управляла 50-летняя женщина.

В аварии пострадала водитель Opel и ее пассажиры - 57-летняя женщина и грудной ребенок - девочка 2020 года рождения. Им оказали медицинскую помощь.

В момент столкновения девочка была в детском кресле, поэтому получила незначительные травмы.