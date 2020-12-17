Более 80 тысяч нарушений на дорогах Тульской области выявил автоматический весогабаритный контроль Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области с февраля 2020 года система автоматического весогабаритного контроля выявила более 80 тысяч нарушений. Сейчас такой системой оборудованы 10 пунктов на дорогах регионального и межмуниципального значения. Она считывает весогабаритные параметры и государственные регистрационные знаки транспортных средств.

Для провоза груза, который превышает разрешенные параметры, необходимо иметь специальное разрешение. Его можно оформить на портале госуслуг.

Кроме нарушений по весу, система также отмечает нарушения скоростного режима, выезд на встречку и проезд по обочине.

Также в Тульской области проходят рейды ГИБДД и автодорожного надзора. Они выявляют в том числе и проезд без номеров.