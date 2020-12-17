Сообщения о локдауне в Тульской области - фейк

фото портала правительства Тульской области

В социальных сетях и мессенджерах стали поступать сообщения о локдауне на Новый год в Тульской области. Так, якобы должны закрыться все магазины, торговые центры, школы, детские сады, спортзалы, салоны красоты и так далее. Утверждается, что распоряжение о таком закрытии уже готовится к подписанию.

Правительство Тульской области на своем портале сообщает: эта информация - фейк. Такие сообщения встречаются и в других регионах нашей страны. К сожалению, это не редкость.

Тем не менее, жителей Тулы и области еще раз просят не верить всяким сообщениям в социальных сетях, источник которых не может быть установлен. Актуальные сведения о реальном положении дел находится в группах правительства региона и оперативного штаба.

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