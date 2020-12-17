В Туле из огня спасли одного человека Фото: материалы пресс-служб

В Туле из огня спасли одного человека. Пожар случился в ночь на 17 декабря.

Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурного около 00:20 ночи. Горела квартира в Туле на улице Металлургов.

На место происшествия выехали две пожарные машины и автолестница. К 00:35 возгорание было потушено.

Из огня вывели одного человека. Еще один, 51-летний мужчина отравился угарным газом.

На месте выяснилось, что в квартире на кухне сгорели кухонные принадлежности. Причина пожара устанавливается.