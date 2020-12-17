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17 декабря некоторые жители Тулы временно окажутся без отопления

Публикуем список адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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17 декабря некоторые жители Тулы временно окажутся без отопления

17 декабря некоторые жители Тулы временно окажутся без отопления

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 17 декабря, в областной столице некоторые жители окажутся без отопления. Это временная мера для проведения неотложных работ в котельных АО «Тулатеплосеть».

Публикуем список адресов, которые на какое-то время окажутся без тепла:

с 9.30 до 12.30:

пос. Косая Гора, ул. М. Горького, 13, 14-28 (чётн.),

ул. Гагарина, 7-15 (нечётн.),

с 9.30 до 14.00 – пр-т Ленина,76,

с 10.00 до 14.00 – ул. Волоховская, 8-10, ул. Вознесенского, 9,

с 10 00 до 16.00:

ул. Кауля, 3, к. 1, 2, 5, к. 1, 2, 7, к. 3, 4,

ул. Вересаева, 4-Б.