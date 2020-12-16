фото: ФПК «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» проиграл в гостях 1:0. Гол канонирам забили под конец второго тайма.

Заключительный матч уходящего 2020 года в Волгограде тульские футболисты проиграли «в сухую». Игра проходила на выезде для оружейников - в Волгограде с местным «Ротором». Хозяева забили победный гол на 81 минуте матча.

Во второй половине матча предупреждения также получили Николай Рассказов, Игорь Горбатенко и Анри Хагуш.

Теперь ребят из «Арсенала» ждет серия сборов в Турции и несколько спаррингов. Пока же в чемпионате Российской Премьер-Лиги наступает новогодний перерыв.