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Тульский «Арсенал» проиграл в гостях 1:0

Гол канонирам забили под конец второго тайма
Елена Иргиз
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фото: ФПК «Арсенал»

фото: ФПК «Арсенал»

Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» проиграл в гостях 1:0. Гол канонирам забили под конец второго тайма.

Заключительный матч уходящего 2020 года в Волгограде тульские футболисты проиграли «в сухую». Игра проходила на выезде для оружейников - в Волгограде с местным «Ротором». Хозяева забили победный гол на 81 минуте матча.

Во второй половине матча предупреждения также получили Николай Рассказов, Игорь Горбатенко и Анри Хагуш.

Теперь ребят из «Арсенала» ждет серия сборов в Турции и несколько спаррингов. Пока же в чемпионате Российской Премьер-Лиги наступает новогодний перерыв.