«Ротор» - «Арсенал»: после первого тайма счет 0:0 Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 17 декабря, в Волгограде проходит заключительный матч этого года «Ротор» - «Арсенал» на стадионе Волгоград Арена.

В первом тайме команды не открыли счет, несмотря на моменты у ворот как хозяев, так и гостей. Тульские футболисты нанесли 11 ударов в створ ворот, но без результат.

Игрок команды «Арсенал» Сергей Ткачёв получил желтую карточку за неспортивное поведение, однако нарушений со стороны хозяев было больше. Значительных остановок во время игры не было, так что ровно через 45 минут главный арбитр дал свисток на перерыв.

Уже в эти минуты в Волгограде начинается второй тайм. Счет на табло пока - 0:0.