17 декабря жители одного тульского поселка останутся без воды Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 17 декабря, жители поселка Обидимо останутся временно без воды. Об этом сообщил “Тулагорводоканал”.

Так, с 09-00 в поселке будут проводится плановые ремонтно-восстановительные работы ул.Школьная, д.2а. Так с этого времени и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: п. Обидимо, ул. Школьная, д. 2а, 3, 4,.

Туляков предупреждают, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.