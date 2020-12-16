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17 декабря жители одного тульского поселка останутся без воды

Публикуем список адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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17 декабря жители одного тульского поселка останутся без воды

17 декабря жители одного тульского поселка останутся без воды

Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 17 декабря, жители поселка Обидимо останутся временно без воды. Об этом сообщил “Тулагорводоканал”.

Так, с 09-00 в поселке будут проводится плановые ремонтно-восстановительные работы ул.Школьная, д.2а. Так с этого времени и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: п. Обидимо, ул. Школьная, д. 2а, 3, 4,.

Туляков предупреждают, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.