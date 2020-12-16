17 декабря в Туле массово отключат свет Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 17 декабря, в Туле снова будут отключать электричество по причине проведения плановых работ. Об этом сообщает ТГЭС.

Так, с 9:00 по мск без света останутся многие адреса Тулы и даже нескольких поселков.

Публикуем полный список отключаемых абонентов.

Мясново: ул. Санаторная, 7, 9; 11-й пр-зд, 70-а, 64-76 (чётн.), 61-71 (нечётн.); Одоевское ш., 31, 33, 37, 21

ул. Советская, 25, 27, 33, 31; ул. Ф. энгельса, 6

ул. Демонстрации, 14-20 (чётн.); ул. Лейтейзина, 12, 12-б, 12-в, 16; ул. Революции, 14, 19, 23, 25, 33-а

ул. Н. Руднева, 58, 60-а

ул. Оужейная, 25, 27, 27-а; ул. Смидович, 14; ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 1

ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114, 114-а

пр-т Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж; Щёкинское ш., 8, 4

ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78-б; Промышленный пр-зд, 22, 24, 26, 28, 30, 32

ул. Ложевая, 1-26; ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.); ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а

п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11; 2-й Лихвинский пос., 27-40

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ "Лотос"; СНТ-3 "УВД"; СНТ "Волна", ул. Скуратовская, 89-в

ул. Советская, 25, 27, 33, 31; ул. Ф. энгельса, 6

ТП 92 17.12.20 09:00 17.12.20 13:00 Работа в ТП ул. Демонстрации, 14-20 (чётн.); ул. Лейтейзина, 12, 12-б, 12-в, 16; ул. Революции, 14, 19, 23, 25, 33-а

РП 2 17.12.20 09:00 17.12.20 18:00 Работа в ВРУ ж/д ул. Н. Руднева, 58, 60-а

ТП 278 17.12.20 09:00 17.12.20 18:00 Работа в ВРУ ж/д ул. Оужейная, 25, 27, 27-а; ул. Смидович, 14; ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13

ТП 270 ст. 17.12.20 09:00 17.12.20 18:00 Работа в ВРУ ж/д ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114, 114-а

ТП 885, 886, 1039, 751, 1071, 1025 17.12.20 09:00 17.12.20 16:00 Раьбота на ВЛ 10 кВ пр-т Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж; Щёкинское ш., 8, 4

ТП 263 17.12.20 09:00 17.12.20 16:00 Обрезка деревьев. Перетяжка проводов ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78-б; Промышленный пр-зд, 22, 24, 26, 28, 30, 32

ТП 198 17.12.20 09:00 17.12.20 16:00 Обрезка деревьев. Перетяжка проводов ул. Ложевая, 1-26; ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.); ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а

ТП 349 17.12.20 09:00 17.12.20 16:00 Обрезка деревьев. Перетяжка проводов п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11; 2-й Лихвинский пос., 27-40

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; СНТ "Лотос"; СНТ-3 "УВД"; СНТ "Волна", ул. Скуратовская, 89-в