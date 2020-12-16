Скончался председатель Тульского гарнизонного военного суда Валентин Черняк Фото: материалы пресс-служб

15 декабря 2020 года на 58 году жизни скончался председатель Тульского гарнизонного военного суда полковник юстиции Черняк Валентин Григорьевич. Сообщение об этом появилось на сайте суда. Данную организацию он возглавлял с 19 апреля 2017 года.

Валентин Черняк имел военное авиационное образование - закончил Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники. С декабря 1985 года был на воиской службе, в том числе и в Афганистане. В начале девяностых служил заместителем командира авиационной эскадрильи. Преподавал в военных вузах, а в 1996 году закончил судебно-прокурорский факультет Национальной юридической академии Украины.

Также Валентин Григорьевич был награжден государственными наградами: двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «От благодарного афганского народа» и медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», а также рядом ведомственных наград.