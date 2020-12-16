Тулякам из деревни Малахово установили новую водонапорную башню
Фото: материалы пресс-служб
Прежняя водонапорная башня была установлена еще в начале 70-х годов прошлого века, но в этом году уже вышла из строя. Так авария произошла в этого года, лишив нормального водоснабжения жителей деревни Малахово и частично деревни Курлутовка.
Как отметили местные жители, что в марте старую башню пытались варить, но весной она снова пришла в негодность. На время замены башни жителям привозили и раздавали воду.
На данный момент вода в населенных пунктах идет регулярно, перебоев давления нет.