35-летний житель Тульской области пытался пронести в колонию более 200 сим-карт Фото: материалы пресс-служб

35-летний житель Тульской области пытался пронести в колонию более 200 сим-карт. Также при нем нашли 53 мобильных телефона, 5 зарядных устройств и 2 USB провода.

Все эти предметы мужчина, ранее бывший заключенным, пытался перебросить через ограждение на территорию режимного учреждения.

При задержании он пояснил, что такую посылку просил передать незнакомый ему гражданин для одного из осужденных за деньги.

Сейчас сотрудники оперативного отдела колонии проводят проверку того осужденного, которому передавали посылку. Ему назначат дисциплинарное наказание.