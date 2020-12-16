В Туле мужчина украл из магазина две бутылки водки Фото: Алексей ФОКИН

В Туле мужчина украл из магазина две бутылки водки. Судебное разбирательство было отложено.

На предварительном следствии было установлено, что в августе 2020 года вечером житель Тулы попытался ограбить супермаркет. Оставшись на какое-то время вне поля зрения продавцов, он взял две бутылки водки на общую сумму почти 467 рублей и вынес их из магазина.

Сотрудники супермаркета попытались остановить его, однако им это не удалось. Тем не менее, мужчину задержали и отправили на скамью подсудимых. Свою вину он признал.

Уголовное дело рассмотрит Зареченский районный суд