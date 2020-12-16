29-летний туляк попался на денежных махинациях в супермаркете Фото: Алексей ФОКИН

29-летний туляк попался на денежных махинациях в супермаркете. Теперь мужчина заплатит крупный штраф.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в июле 2020 года обвиняемый был продавцом продуктового магазина популярной сети и сделал 13 фиктивных возвратов безналичных средств на общую сумму более 3 800 рублей. Часть украденных денег подсудимый возместил.

Суд назначил туляку штраф в 105 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.