В Туле осудили парня за нарушение тайны телефонных переговоров Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили парня за нарушение тайны телефонных переговоров. Уголовное дело рассмотрел Пролетарский районный суд.

Судебное следствие установило, что в сентябре 2020 года 20-летний житель оружейной столицы работал в офисе сотовой связи и незаконно получил детализацию звонков трех абонентских номеров клиентов данного оператора.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему 380 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.