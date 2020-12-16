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Туляк следил за подругой своей жены через мобильный телефон

Теперь ему грозит судимость по уголовному делу
Елена Иргиз
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Туляк следил за подругой своей жены через мобильный телефон

Туляк следил за подругой своей жены через мобильный телефон

Фото: Алексей ФОКИН

Туляк следил за подругой своей жены через мобильный телефон. Теперь ему грозит судимость по уголовному делу.

Предварительное следствие показало, что с апреля по июль 2020 года 46-летний туляк установил на бампере автомобиля знакомой своей бывшей жены мобильный телефон с портативным аккумулятором. Этот телефон подавал сигнал о месте, где он находился, и таким образом позволял своему хозяину вести слежку за женщиной и ее перемещением.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы.

Криминал