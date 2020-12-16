В Тульской области женщина зарезала приятеля по пьянке
Фото: материалы пресс-служб
Следователи Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в связи с тем, что в Заокском районе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
По предварительной версии следствия, преступление совершила ранее судимая 48-летняя местная жительница. 15 декабря она, будучи пьяной, поссорилась со своим 33-летним приятелем и ударила его ножом несколько раз. От колото-резаных ран мужчина скончался на месте происшествия.
В данный момент решается вопрос о взятии подозреваемой под стражу. Следователи уже осмотрели место преступления, будет проведена также медицинская экспертиза.
Сейчас опрашивают свидетелей, собирают иные доказательства. Ведется следствие.