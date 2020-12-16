Тульские музеи снова открылись для посетителей

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Тульский военно-исторический и Тульский областной краеведческий музей снова открылись для посетителей. Жители и гости Тулы могут посмотреть экспозиции, побывать на экскурсиях и квестах уже с 15 декабря 2020 года.

Сейчас в Тульском областном краеведческом музее работает выставка «Планета пауков». На ней можно увидеть более 25 видов этих насекомых из разных мест планеты. Экспозиция будет открыта до 10 января.

А в Тульском военно-историческом музее посетители смогут увидеть выставку «Солдатские письма. Читаем вместе» и побывать на ряде квестов: «Ключи от города», «Как Стрелец Новый год встречал», «Тайны старого чемодана» и «Новогодние приключения Стрельца Федота».