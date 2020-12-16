В Тульской области голодный воришка пытался украсть из магазина мясные продукты Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине сотрудники полиции установили подозреваемого в покушении на грабёж. Предполагается, что мужчина хотел похитить из супермаркета мясную продукцию.

Украденное он спрятал у себя под курткой. Это заметили работники магазина, которые и остановили мужчину на кассе, предложив оставить неоплаченный товар. Голодный злоумышленник выложил одну упаковку мясных изделий, а остальные оставил при себе. После чего он выбежал из торгового зала.

Отметим, что, пытаясь скрыться, он наносил удары персоналу торговой точки. В ходе потасовки мясной воришка, вырываясь из рук державших его работников магазина, оставил в помещении куртку. Тем самым он выбежал из магазина и без одежды, и без мяса.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в забытой куртке рабочий пропуск, который принадлежал злоумышленнику. Так, опираясь на него была установлена личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 34-летний ранее судимый за грабёж житель Алексина. Он признался в содеянном.

В отношении его возбуждено и расследуется уголовное дело. Выясняются все детали произошедшего.