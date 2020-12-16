Житель Тульской области утащил из сельского магазина три бутылки водки
Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Житель Тульской области утащил из сельского магазина три бутылки водки. Это случилось в Арсеньевском районе.
По предварительной информации, злоумышленник забрался в магазин, разбив окно, и вынес оттуда три бутылки водки. Часть из них он попытался выпить прямо возле магазина.
Полиция установила личность вора. Им оказался 28-летний неработающий ранее судимый местный житель - он жил неподалеку.
В своем преступлении мужчина сознался. Дальнейшие обстоятельства произошедшего выясняются.