Житель Тульской области утащил из сельского магазина три бутылки водки Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Житель Тульской области утащил из сельского магазина три бутылки водки. Это случилось в Арсеньевском районе.

По предварительной информации, злоумышленник забрался в магазин, разбив окно, и вынес оттуда три бутылки водки. Часть из них он попытался выпить прямо возле магазина.

Полиция установила личность вора. Им оказался 28-летний неработающий ранее судимый местный житель - он жил неподалеку.

В своем преступлении мужчина сознался. Дальнейшие обстоятельства произошедшего выясняются.