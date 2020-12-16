В Туле осудили двух жителей Мурманска за незаконную торговлю оружием Фото: Алексей ФОКИН

В тульский суд на скамью подсудимых попали двое жителей Мурманской области. Мужчины были признаны виновными в уголовном преступлении, заключающемся в незаконном обороте оружия.

Преступные действия мужчин раскрыли сотрудники тульского и мурманского УФСБ. Установлено, что злоумышленниками был организован канал продажи оружия и боеприпасов. У них обнаружили и изъяли различные винтовки, ружья и гранаты. Данный арсенал примерно оценивается в сумму от семи до девяти миллионов рублей.

Суд признал обоих продавцов оружия виновными. Одному из них наказание в виде 7,5 лет лишения свободы и штрафа в 150 000 рублей, а второму – 2,5 лет лишения свободы и штрафа в 50 000 рублей.