Туляк сядет в тюрьму за украденный манекен в спортивном костюме Фото: Алексей ФОКИН

54-летний туляк оказался в суде из-за кражи необычной вещи. Оказалось, что мужчина украл манекен.

Произошло все в сентябре 2020 года. Злоумышленник разбил камнем витрину магазина, который был расположен в Туле на улице Советской. Далее он проник внутрь и прихватил с собой манекен в спортивном костюме.

Суд приговорил похитителя к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.