Туляк сядет в тюрьму за украденный манекен в спортивном костюме
Фото: Алексей ФОКИН
54-летний туляк оказался в суде из-за кражи необычной вещи. Оказалось, что мужчина украл манекен.
Произошло все в сентябре 2020 года. Злоумышленник разбил камнем витрину магазина, который был расположен в Туле на улице Советской. Далее он проник внутрь и прихватил с собой манекен в спортивном костюме.
Суд приговорил похитителя к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.