Где в Туле самая жесткая и самая мягкая вода? Фото: Алексей ФОКИН

Туле снова оценили качество воды по разным округам города. Воду проверяли на жесткость и наличию дополнительных примесей. Образцы воды были взяты в период с 7 по 13 декабря.

Так, самая жесткая вода была обнаружена в Привокзальном районе. При норме 7,0 (10,0) ее показатели от 8,6 до 9,6.

В Заречье показатели достигли от 7,0 до 8,8 градусов. Недалеко ушел Советский район – 7,7-8,0. Менее жесткая вода в Центре 6,0-6,2 единицы, а самая мягкая в Пролетарском районе – 5,0-5,2 градусов.

Показатели по железу и мутности воды вро всех районах находятся в пределах установленных норм.