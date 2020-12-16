Тулу ждет большой дорожный ремонт в 2021 году Фото: Алексей ФОКИН

В Туле отремонтируют ряд улиц в 2021 году. Так, планируется сделать ремонт по улице Октябрьской от Демидовской плотины до Московского шоссе и по улице Металлургов - от улицы Ложевой до Театрального переулка.

Также запланирован ямочный ремонт, ремонт дорог щебнем, заливка швов, а также ремонт дорожного полотна зимой литой смесью всех дорог оружейной столицы и 50 участков дорог в населенных пунктах бывшего Ленинского района.

Продолжится и реконструкция светофоров, тротуаров, остановок, ремонт ливневой городской канализации, прежде всего - прочистка русла реки Воронка в районе Красноармейского проспекта.Напомним, что прошлым летом во время обильных дождей Красноармейский проспект затапливало в буквальном смысле слова.

Также в соответствие требованиям безопасности приведут мосты и путепроводы, в частности Демидовский и Баташевский, ведутся проектные работы по реконструкции Московского путепровода.