Тула вошла в ТОП-5 городов России по качеству жизни Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тула вошла в ТОП-5 городов России по качеству жизни по итогам первого полугодия 2020 года. Оценку проводили среди городов с населением более 250 тысяч человек.

В лидерах, безусловно, Москва и Санкт-Петербург, а вот на третьем месте - Калуга.

Тула находится в этом списке на 4 месте. Рейтинг оценивался по нескольким параметрам, среди которых высокий уровень жизни, интерес к культуре и образованию, а также низкая склонность к миграции.

Замыкает пятерку лидеров соседняя с нами Рязань.