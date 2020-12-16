В Тульской области на пожаре погибла 83-летняя женщина

В Киреевском районе сгорела квартира Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на пожаре погибла 83-летняя пенсионерка. В Киреевском районе сгорела квартира.

Как сообщает региональное МЧС, рано утром 16 декабря в Киреевском районе в поселке Шварцевский произошел пожар. Звонок в диспетчерскую спасателей поступил около 05:30. На место происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница. Через 20 минут пожар был потушен.

Оказалось, что сгорела квартира, в которой погибла 83-летняя женщина. Причина возгорания устанавливается. Пожар тушили 12 спасателей и 4 машины.