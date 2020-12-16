16 декабря в Туле будет пасмурно, а ночью пойдет снег Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 16 декабря, в областной столице будет преобладать пасмурная, однако теплая погода. Днем температура воздуха опустится до показателя -3 градуса, а вечером до -4. Ночью же обещает пойти снег.

Ветер будет дуть умеренный юго-западный со скоростью 1,5 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы – 752 мм.рт.ст.

В четверг, 17 декабря, туляков ожидает пасмурная, но уже плюсовая температура. Так, днем и вечером столбик термометра поднимется до показателя в +1 градус, а ночью будет идти снег.