В Туле на парковке у одного из ТЦ юноша на тюбинге врезался в ограждения Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на парковке одного из торговых центров юноша на тюбинге врезался в ограждения. Региональная ГИБДД предупреждает об опасности такого рода развлечений.

По предварительной информации, 13 декабря водитель на «Форде» на парковке возле одного из торговых центров Тулы катал на тюбинге молодого человека, взяв его на буксир. В результате такого «развлечения» тюбинг врезался в ограждение, а юноша получил различные травмы.

Тульская Госавтоинспекция предупреждает граждан, что нельзя кататься на тюбингах на буксировке транспортными средствами, так как водитель транспортного средства не может контролировать движение прицепленной вещи, и тюбинг может вынести в ограждение, на полосу встречного движения или в препятствие на обочине.

Подобного рода катание разрешается только на специально оборудованных площадках, не выходящих на проезжую часть.