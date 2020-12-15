За смертельное ДТП житель Тульской области пойдет под суд Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тульской области насмерть сбил велосипедиста и скрылся. Уголовное дело рассмотрит местный районный суд.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в ноябре 2019 года 49-летний житель Тепло-Огаревского района, ехал на своем автомобиле по дороги Теплое-Троекурово, превысил скорость и сбил велосипедиста, а после - скрылся с места происшествия.

Велосипедист скончался от травм на месте. Однако, виновника ДТП все же вычислили и задержали. Теперь за свои действия он ответит перед судом.