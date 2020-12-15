В Тульскую область поступит новая вакцина от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжается вакцинация населения против коронавируса. Уже сейчас привито 455 человек вакциной «Спутник-V», которая поступила в регион в начале декабря. К настоящему моменту область получила еще 800 доз.

Второй этап иммунизации против COVID-19 начнется 28 декабря, он продлится 21 день. Также в регион поступит еще 1000 доз новосибирской вакцины «ЭпиВакКорона».

В первую очередь прививки от коронавируса делают педагогам, медикам и соцработникам. Для этого открыты специальные кабинеты в 21 медучреждении региона.

Всего планируется сделать вакцинацию 2 300 человек.