Жители Тулы запечатлели на улицах города грузовик с праздником

фото: Подслушано в Туле
Фото: соцсети
В понедельник, 14 декабря, жителями Тулы был намечен на городских дорогах грузовик с огромными елочными шарами. Таким праздничным настроением поделились очевидцы в социальных сетях.
Если праздника, то целый грузовик, - весело отметил автор фотографий.
фото: Подслушано в Туле
Фото: соцсети
При этом некоторые туляки сообщили в комментариях, что такие украшения поставили на пересечении ул. Октябрьской и ул. Максима Горького.
Отметим, сегодня на рейс вышли еще и муниципальные автобусы, которые украсили специально к новогодним праздникам.