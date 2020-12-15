Жители Тулы запечатлели на улицах города грузовик с праздником

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

В понедельник, 14 декабря, жителями Тулы был намечен на городских дорогах грузовик с огромными елочными шарами. Таким праздничным настроением поделились очевидцы в социальных сетях.

Если праздника, то целый грузовик, - весело отметил автор фотографий.

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

При этом некоторые туляки сообщили в комментариях, что такие украшения поставили на пересечении ул. Октябрьской и ул. Максима Горького.

Отметим, сегодня на рейс вышли еще и муниципальные автобусы, которые украсили специально к новогодним праздникам.